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Новости » Учащиеся МБОУ «Траковская СОШ» стали участниками торжественного открытия Дома научной коллаборации им. С.А. Абрукова

15:39 20 декабря 2019 г.

 

Учащиеся МБОУ «Траковская СОШ» стали участниками торжественного открытия Дома научной коллаборации им. С.А. Абрукова

19 декабря, учащиеся 9 «в» класса МБОУ «Траковская СОШ» под руководством классного руководителя Светланы Дмитриевой стали участниками торжественного открытия  Дома научной коллаборации им. С.А. Абрукова, который создан в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» при Чувашском государственном университете имени И.Н. Ульянова.

В торжественном открытии принял участие министр образования и молодежной политики Сергей Кудряшов, ректор ЧГУ им. И.Н. Ульянова Андрей Александров, директор Межрегионального центра компетенций — Чебоксарского электромеханического техникума Алексей Судленков, директор Центра выявления и поддержки одаренных детей «Эткер» Ольга Тарасенко, директор Детского технопарка «Кванториум» (г.Чебоксары) Мария Гришина, школьники и студенты.

Министр отметил: «В Чувашской Республике в рамках направления «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» много делается для поддержки и развития талантливых детей и молодежи.  С открытием Дом научной  коллаборации  на  площадках ЧГУ у школьников и студентов появится возможность погрузиться в современные технологии и увидеть изнутри профессии и специальности будущего, которые  так востребованны экономикой страны».

Сергей Владимирович также рассказал, что недавно открыли Детский технопарк «Кванториум» в Новочебоксарске, 20 декабря в Канаше откроют Центр цифрового образования детей и подростков «IT-куб», а на следующей неделе Центр выявления и поддержки одаренных детей, таким образом, молодежь Чувашии сможет получать достойную социализацию в организациях дополнительного образования республики.

В день открытия Дом научной коллаборации им. С.А. Абрукова было подписано Соглашение о создании Консорциума Чувашской Республики «Развитие экокомпетенций». Учредителями выступили Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова, Межрегиональный центр компетенций — Чебоксарский электромеханических техникум, Детский технопарк «Кванториум» (г.Чебоксары), Центр выявления и поддержки одаренных детей «Эткер», Ассоциация переработчиков вторсырья «Экотехнопарк Чувашии».

Также состоялась панельная дискуссия «Моя экологическая позиция,  которая прошла в онлайн формате с трансляцией в социальной сети ВКонтакте и на платформе YouTube.

Резидентами ДНК им. С.А. Абрукова была организована Ярмарка экологических проектов. Своим опытом экологической деятельности поделились  школьники, квантарианцы, студенты и молодежные общественники.

В настоящее время в Доме научной коллаборации им. С.А. Абрукова реализуются программы дополнительного образования детей: «Робототехника», «Программирование на языке Python», «Шахматы», а также восемь вводных образовательных программ для детей разных возрастов, состоящих из модулей по различным направлениям. Всего в этом году резидентами Центра стали более 400 человек.

 

Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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