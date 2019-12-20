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Новости » 19 декабря на сцене районного дома культуры состоялось торжественное закрытие Года Театра в России

15:39 20 декабря 2019 г.

 

19 декабря на сцене районного дома культуры состоялось торжественное закрытие Года Театра в России

На календаре  - декабрь 2019.  В России   активно реализовались  масштабные проекты Года Театра – 2019.  Их основные организаторы в  регионах  дома  и центры народного творчества, в том числе и народные коллективы.

Народный театр Красноармейского районного дома культуры, включаясь в эти проекты, активно участвовала в культурной жизни района и Республики.

Каждый спектакль неповторим и увлекателен, как увлекательны и выступления участников театра.

17 декабря 2019 года народный театр Красноармейского РДК  выступил со спектаклем Н. Сидорова «Юрату-шӳт мар» в Убеевском центре досуга. Выступление этого коллектива  вызывает не только удивление талантом участников и руководителя, а главное их творчество служит  сохранению и развитию национального чувашского театрального искусства. Артисты несут радость и хорошее настроение зрителям.

19 декабря на сцене районного дома культуры состоялось торжественное закрытие Года Театра в России. От имени главы администрации Красноармейского района А.Н. Кузнецова всех присутствующих поздравила начальник отдела социального развития и архивного дела Р.М. Осипова. Много добрых слов и пожеланий были сказаны Реной Михайловной в адрес участников и руководителя народного театра РДК К.И. Васильевой. Дирекция МБУК «Центр развития культуры» Красноармейского района  участников народного театра поздравила и вручила благодарственные письма за активное  участие в мероприятиях, посвященных Году Театра в России и большой вклад в развитие театрального искусства и пожелала всем крепкого здоровья и благополучия на долгие годы. А руководителя  народного театра Васильевой К.И. поздравила с этим праздником администрация Красноармейского района Чувашской республики и выразила искреннюю благодарность и вручила благодарственное письмо.

Это мероприятие продолжили участники народного театра. Они выступили с веселой и задорной комедией Н. Сидорова «Юрату-шӳт мар. Роли исполнили:

 Тяпук-Геннадий Сергеев

Лариван-Юрий Филиппов

Маруҫ -Галина Михайлова

Ҫирахвим- Людмила Маркова

Манюкка – Ирина Павлова

Лариса – Вера Петрова

Алевтина – Анна Игнатьева

Гриша – Виктор Николаев.

Спектакль получился ярким, веселым, легким для восприятия, по-настоящему задорным и комичным. Зрители с восторгом принимали происходящее на сцене. Они радовались живыми и веселыми образами, созданными артистами театра и выразили большую благодарность  за яркие впечатления и творческий азарт.

Улыбка на лице, огонек в глазах, добрый смех и бурные аплодисменты говорят о том, что происходящее на сцене доставляет зрителям огромную радость.

Участники театра, вдохновленные зрителями, их бурными аплодисментами с большим удовольствием показали свое мастерство. Им хочется жить, творить, сохранять, укреплять, пропагандировать  родные, духовные и культурные ценности  в сфере самодеятельного народного творчества.

 

Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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