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Новости » Индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности за продажу просроченной мясной продукции

08:20 20 декабря 2019 г.

Прокуратурой Красноармейского района на основании задания прокуратуры Чувашской Республики совместно с ТО Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике вЦивильском районе проведена проверка соблюдения хозяйствующими субъектами требований законодательства при продаже мясной продукции.

В ходе проверки деятельности индивидуального предпринимателя, осуществляющего продажу пищевой продукции на территории с. Красноармейское, выявлены факты реализации мясной продукции с истекшим сроком годности.

Данная продукция с истекшим сроком годности по требованию прокуратуры снята с реализации в присутствии проверяющих.

Неисполнение хозяйствующими субъектами требований законодательства о качестве и безопасности пищевой продукции нарушает гарантированные государством право граждан на качественные и безопасные продукты питания, а также создает действительную непосредственную угрозу их жизни и здоровью.

В связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой Красноармейского района в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в Арбитражный суд Чувашской Республики.

Постановлением Арбитражного суда Чувашской Республики от 11.12.2019 индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности в виде предупреждения.

 

 

Старший помощник

прокурора района                                                     

 

юрист 2 класса                                                                                 А.Л. Левый

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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