Новости » Житель Красноармейского района осужден за совершение хищение паспорта и иных документов

Мировым судьей судебного участка № 1 Красноармейского района вынесен приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя Иванова Р., обвинявшегося в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта или иного важного личного документа).

В ходе предварительного расследования было установлено, что Иванов Р. в апреле 2019 года находясь в д. Васнары, действуя из корыстных побуждений, тайно похитил у знакомой паспорт, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, сберегательную книжку и скрылся с места совершения преступления.

В последствии сотрудниками полиции была установлена личность похитителя.

Подсудимый в ходе рассмотрения уголовного дела признал свою вину.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя и раскаяния Иванова Р., значил ему наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев, с удержание 10% заработка в доход государства.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Прокурор района

старший советник юстиции Н.А. Муллин

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"