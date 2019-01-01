Новости » Житель Красноармейского района осужден за совершение хищение паспорта и иных документов

08:17 20 декабря 2019 г.
Мировым судьей судебного участка № 1 Красноармейского района вынесен приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя Иванова Р., обвинявшегося в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта или иного важного личного документа).
В ходе предварительного расследования было установлено, что Иванов Р. в апреле 2019 года находясь в д. Васнары, действуя из корыстных побуждений, тайно похитил у знакомой паспорт, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, сберегательную книжку и скрылся с места совершения преступления.
В последствии сотрудниками полиции была установлена личность похитителя.
Подсудимый в ходе рассмотрения уголовного дела признал свою вину.
Суд, с учетом мнения государственного обвинителя и раскаяния Иванова Р., значил ему наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев, с удержание 10% заработка в доход государства.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Прокурор района
старший советник юстиции Н.А. Муллин
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"