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Новости » Житель Красноармейского района осужден за совершение хищение паспорта и иных документов

08:17 20 декабря 2019 г.

Мировым судьей судебного участка № 1 Красноармейского района  вынесен приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя Иванова Р., обвинявшегося в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта или иного важного личного документа).

         В ходе предварительного расследования было установлено, что Иванов Р. в апреле  2019 года  находясь в д. Васнары, действуя из корыстных побуждений, тайно похитил у знакомой паспорт, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, сберегательную книжку и скрылся с места совершения преступления.

         В последствии сотрудниками полиции была установлена личность похитителя.

         Подсудимый в ходе рассмотрения уголовного дела признал свою вину.

         Суд, с учетом мнения государственного обвинителя и раскаяния Иванова Р., значил ему наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев, с удержание 10% заработка в доход государства.

         Приговор суда в законную силу не вступил.

 

Прокурор района

 

старший советник юстиции                                                               Н.А. Муллин

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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