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Новости » Глава сельского поселения привлечен к административной ответственности за нарушение сроков оплаты оказанных услуг для обеспечения муниципальных нужд

08:15 20 декабря 2019 г.

Прокуратурой Красноармейского района на основании поступившего обращения проведена проверка соблюдения администрацией одного из сельских поселений района требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Установлено, что органом местного самоуправления в течение 2019 года с коммерческой организацией заключался ряд договоров на выполнение различного рода работ. Данные договоры были заключены для обеспечения муниципальных нужд, то есть для благоустройства территории сельского поселения.

Как установлено проверкой, коммерческой организацией работы были выполнены в полном объеме и приняты главой сельского поселения. Однако в предусмотренные договорами сроки администрацией сельского поселения оплата стоимости выполненных работ не была произведена. Задолженность перед коммерческой организацией на момент проведения проверки составляла около 700 тысяч рублей.

В связи с указанными обстоятельствами прокуратурой района в отношении главы сельского поселения 07.11.2019 возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ – нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении глава сельского поселения привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Кроме того, по результатам выявленных нарушений закона в адрес администрации сельского поселения внесено представление, по итогам рассмотрения которого задолженность погашена в полном объеме.

 

 

Старший помощник

прокурора района                                                     

 

юрист 2 класса                                                                                А.Л. Левый

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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