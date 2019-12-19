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Новости » На основании постановления прокуратуры Красноармейского района генеральный директор управляющей компании привлечен к административной ответственности за нарушение правил содержания жилых домов

08:14 20 декабря 2019 г.

Прокуратурой Красноармейского района совместно с отделением полиции в рамках осуществления надзора за исполнением жилищного законодательства и законодательства о противодействии терроризму проведена проверка правил содержания многоквартирных жилых домов на территории села Красноармейское.

Проверкой установлено, что в нарушение требованийдействующего законодательства, чердачные и подвальные помещения в некоторыхмногоквартирных домах, расположенных по ул. Ленина и Г. Степанова в с. Красноармейское, обслуживаемых управляющей компанией, имели свободный доступ для посторонних лиц.

Состояние общего имущества указанных многоквартирных домов, к которым возможен доступ посторонних лиц, не отвечает требованиям безопасности для жизни и здоровья граждан, сохранности муниципального имущества и имущества физических лиц.

В связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой района в отношении генерального директора управляющей компании возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.22 КоАП РФ - нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов и (или) жилых помещений, правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений.

По результатам рассмотрения возбужденного прокурором дела об административном правонарушении, постановлением государственной жилищной инспекции от 19.12.2019 генеральный директор управляющей компании привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 4 000 рублей.

Кроме того, по результатам внесенного прокуратурой района в адрес управляющей компании представления, нарушения устранены.

 

 

Старший помощник

прокурора района                                                     

 

юрист 2 класса                                                                                 А.Л. Левый

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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