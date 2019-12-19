Новый выпуск программы «Экономика в деталях» посвящен развитию в республике сферы общепита. Для встречи с героем передачи съемочная группа отправилась в Батыревский район. Благодаря льготному кредиту в рамках нацпроекта местному предпринимателю удалось открыть кафе.

Как развивается в республике сфера общепита? Чем рестораторы готовы удивить своих клиентов? Об этом телезрители узнают из нового выпуска программы «Экономика в деталях».

Не пропустите премьеру в эфире Национального телевидения Чувашии сегодня, 19 декабря, в 20.30.