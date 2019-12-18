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Новости » О введении электронных трудовых книжек

15:26 19 декабря 2019 г.

 

С 1 января 2020 г. в соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 г. № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде» работодатели будут формировать в электронном виде информацию о трудовой деятельности и стаже каждого работника.

Возможность продолжения ведения работодателями трудовых книжек сохраняется для тех работников, которые приняты на работу до 31 декабря 2020 года. Не позднее 31 декабря 2020 г. работник может написать заявление работодателю о продолжении ведения трудовой книжки или о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности в электронном виде.

Трудовые книжки на лиц, впервые поступающих на работу после 31 декабря 2020 г., не будут оформляться.

Работники смогут получать сведения о своей трудовой деятельности в Пенсионном фонде Российской Федерации, многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, через Единый портал государственных и муниципальных услуг либо непосредственно у работодателя по последнему месту работы.

 

Государственно-правовое управление Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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