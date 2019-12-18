Сегодня в редакции газеты «Грани» побывал Председатель Кабинета Министров Чувашии Иван Моторин. Он ознакомился с деятельностью редакции и ответил на вопросы журналистов.

Генеральный директор - главный редактор издательского дома Наталия Колыванова ознакомила гостя с итогами года, а также успешными проектами. Популярностью среди юных новочебоксарцев и их родителей пользуется детская газета «Угадайка Грани», ее первый номер вышел в свет в декабре прошлого года. Уже в 14-й раз редакция организует конкурс школьных газет «Школа-пресс», география участников которого расширяется из года в год.

В ходе встречи журналисты задали премьер-министру самые актуальные и злободневные для горожан вопросы. Они касались судьбы кинотеатра «Атăл», капремонта школ, реализации нацпроектов в Чувашии, организации общественного транспорта, выплат вкладчикам «Чувашкредитпромбанка».

На память о встрече Наталия Колыванова подарила высокому гостю фанатский шарф хоккейного клуба «Сокол».

Отметим, газету «Грани» читают более 45% взрослого населения Новочебоксарска. Редакция регулярно внедряет новые проекты, проводит прямые линии, акции и праздничные мероприятия. Привлечь новых читателей помогает и активная работа в социальных сетях.

С конца прошлого года «Грани» выступают партнерами «Российской газеты». Соглашение о сотрудничестве дает новочебоксарской газете право использования контента федерального СМИ.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"