19 декабря Глава Чувашской Республики Михаил Васильевич Игнатьев провел заседание Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности.

Заслушан отчет о ходе реализации национального проекта «Здравоохранение» в Чувашской Республике. Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр здравоохранения Владимир Викторов сообщил, что на реализацию семи региональных проектов в 2019 году направлено 2,8 млрд рублей. Кассовое освоение проектов по итогам 11 месяцев 2019 г. составило 2 млрд рублей, или 73,1%.

В рамках проекта по развитию первичной медико-санитарной помощи в этом году введено в эксплуатацию 27 модульных ФАПов взамен ветхих, закуплено 18 мобильных комплексов.

В целях снижения смертности от онкологических заболеваний для Республиканского онкодиспансера закуплено 13 единиц высокотехнологичного медицинского оборудования на сумму 230 млн рублей.

Кроме того, в 2019 году на базе Канашского межтерриториального центра открыт центр амбулаторной онкологической помощи, где проводится высокоточное обследование пациентов и имеются возможности для начала раннего лечения, в том числе применения химиотерапии. К 2023 году в республике должно появиться четыре таких центра.

Значимое направление национального проекта – обеспечение комфортных условий оказания медицинской помощи и качественных медицинских услуг детям. «В этом году мы продолжили реконструкцию здания стационара Городской детской больницы № 2 на сумму более 296 млн рублей из средств как республиканского, так и федерального бюджетов. Общая техническая готовность объекта оценивается на 40%. Его мы планируем ввести в эксплуатацию уже в марте следующего года», – сказал министр Владимир Викторов.

Он также проинформировал о результатах работы по другим региональным проектам.

На заседании были рассмотрены отчеты о ходе выполнения пяти региональных проектов Чувашской Республики, направленных на реализацию национального проекта «Демография».

Отмечено, что на достижение целевых показателей снижения смертности среди мужчин трудоспособного возраста оказывают влияние неуправляемые факторы. «Наряду с медицинскими причинами – болезнями системы кровообращения, новообразованиями – к смертности в 28% случаев приводили внешние причины – транспортные травмы, падения с высоты, отравления», – прокомментировал вице-премьер Владимир Викторов.

При обсуждении регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» Глава Чувашии Михаил Игнатьев обратил особое внимание на мероприятия по снижению потребления табака и алкоголя. Он также призвал принять меры по пресечению распространения в молодежной среде снюсов и их аналогов.

Глава республики также затронул вопросы реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни». По информации министра физической культуры и спорта Чувашской Республики Михаила Богаратова,в последнем рейтинге Минспорта России Чувашия по обеспеченности спортивными сооружениями с результатом 78,6% занимает 4-е место в стране.

Михаил Васильевич Игнатьев выразил неудовлетворение тем, что республиканские и муниципальные спортивные сооружения работают не в полную силу из-за неэффективного управления и нежелания руководства внедрять новые практики. Так, в интересах населения следует продлить график работы тренажерных залов и бассейнов, сформировать более гибкую систему скидок, разработать предложения для привлечения корпоративных клиентов.

«Хотя мы вместе с вами многое сделали, мы можем еще больше. Количество людей, желающих заниматься физкультурой и спортом, увеличивается. Надо это приветствовать и создавать для этого условия», – подчеркнул Глава республики.

В ходе совещания участниками заседания было принято решение о создании при Совете рабочей группы по мониторингу и контролю за эффективностью реализации региональных проектов Чувашской Республики и рабочей группы по синхронизации региональных проектов Чувашской Республики.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"