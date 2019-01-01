Актуально » В Чувашской Республике будут приняты конкретные меры по снижению бедности

В 2020–2022 годах Чувашской Республике из федерального бюджета будет ежегодно выделяться 372,4 млн рублей на реализацию мероприятий по снижению бедности. Об этом 19 декабря в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности сообщил Глава Чувашии Михаил Васильевич Игнатьев.

Чувашская Республика в числе 21 региона Российской Федерации является участником пилотного проекта Минтруда России, в рамках которого проводится всесторонний анализ причин бедности и разработка универсальных механизмов, направленных на снижение бедности.

Одним из таких инструментов должен стать социальный контракт. Глава Чувашии Михаил Игнатьев сообщил, что на основании социального контракта малоимущим людям и семьям будут предусматриваться выплаты по четырем направлениям.

Первое направление – это поддержка при трудоустройстве. Гражданам будут предоставляться выплаты в размере 10134 рублей за трудоустройство или прохождение профессионального обучения при содействии службы занятости (срок – не более 12 месяцев).

Второе направление – поддержка при прохождении профессионального обучения. Механизмами социального контракта предусматривается возможность оплаты курса обучения – до 30 тыс. рублей, предоставления выплат в период обучения в размере 10 134 рублей (до 3 месяцев), а также возмещения рабо­тодателю за стажировку после обучения в размере МРОТ и страховых взносов (до 9 месяцев).

Социальные контракты будут выдаваться для развития собственного дела. В случае успешной защиты проекта на районной комиссии гражданам будет выделяться 250 тыс. рублей при условии осуществле­ния деятельности ИП не меньше 3 лет (в случае прекращения деятельности предусмотрен полный возврат средств).

Также предусмотрена прямая финансовая поддержка семей в размере 10134 рублей ежемесячно, но не более 12 месяцев (выплата производится 1 члену семьи).

«По прошлому году у нас уровень бедности составлял 18,3%. По этому году этот показатель прогнозируется примерно на том же уровне. При этом задачей, которую перед нами поставил Президент Российской Федерации, является снижение уровня бедности к 2024 году в два раза. Задача наша – работать на результат. Нужно открывать новые, высокотехнологичные производства, повышать производительность труда», – резюмировал Михаил Васильевич Игнатьев.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"