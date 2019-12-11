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Новости » В спортзале Убеевской СОШ состоялся 18 турнир памяти Заслуженного работника нефтяной и газовой промышленности РФ, Почетного работника газовой промышленности, Заслуженного строителя ЧР, Почетного гражданина Красноармейского р-на Слукина А.И.

15:18 19 декабря 2019 г.

11.12.19г. в спортзале Убеевской СОШ состоялся 18 турнир памяти Заслуженного работника нефтяной и газовой промышленности РФ, Почетного работника газовой промышленности, Заслуженного строителя ЧР, Почетного гражданина Красноармейского района Слукина Анатолия Ивановича.

В этом году в турнире приняли участие только юные борцы Красноармейского района. Всего было 65 участников.

Гости турнира, среди которых было много родителей, поддерживали юных борцов, особенно самых младших. Среди которых отличились Константинов Иван и Максимов Филипп, заняв первые места в своей весовой категории. Среди младших девочек сильнейшей стала Осипова Дарья. Так же отличились Владимиров Власий, Николаев Артем, Дмитриев Артем, Якимов Клим, Белов Сергей, Абрамов Дмитрий, Романов Роман, Александрова Мария, Константинова Аня, Алексеева Ксения.

Все победители и призеры получили сладкие призы.

Турнир по вольной борьбе памяти Заслуженного работника нефтяной и газовой промышленности РФ, Почетного работника газовой промышленности, Заслуженного строителя ЧР, Почетного гражданина Красноармейского района Слукина Анатолия Ивановича проводится с 2002 года. Соревнования тогда проводились на Призы Слукина А.И., первого Почетного гражданина Красноармейского района. Инициатором турнира является Григорьев Владимир Николаевич, в то время начальник службы ЛЭС Заволжского ЛПУМГ и старший тренер по вольной борьбе Красноармейского района на общественных началах. Турнир в честь Анатолия Ивановича был назван за большой вклад его в развитие Красноармейского района, за его заслуги в развитии образования, культуры и спорта в районе, в частности за его помощь в развитии вольной борьбы в Красноармейском районе и Чувашской Республике.



 Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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