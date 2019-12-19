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Новости » 7 декабря 2019 года в д. Асаново Комсомольского района прошел традиционный 30-ый турнир памяти Героя Советского Союза Ф.Н. Чернова по вольной борьбе среди юношей и девушек

15:17 19 декабря 2019 г.

 

7 декабря 2019 года в д. Асаново Комсомольского района прошел традиционный 30-ый турнир памяти Героя Советского Союза Ф.Н. Чернова по вольной борьбе среди юношей и девушек

7 декабря 2019 года в д. Асаново Комсомольского района прошел традиционный 30-ый турнир памяти Героя Советского Союза Ф.Н. Чернова по вольной борьбе среди юношей и девушек.

В турнире участвовали спортсмены из Ульяновской области, Республики Мордовия, также команды Чувашской Республики, представлявшие г. Чебоксары, г.  Канаш, Комсомольский, Канашский, Ибресинский, Красноармейский, Вурнарский, Чебоксарский, Марпосадский районы. Всего приняли в соревнованиях участие 174 спортсмена.

В составе команды Красноармейского района выступили борцы из Убеевской школы:  Осипова Дарья, Константинова Анна, Александрова Людмила, Якимов Клим, Антонов Савелий, Белов Сергей. Четверо борцов боролись за третье место. В итоге бронзу завоевать удалось Осиповой Дарье.


 Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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