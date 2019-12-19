7 декабря 2019 года в Большеяльчикском СДК состоялся республиканский турнир по вольной борьбе. Состязания были посвящены памяти Чернова Валерия Георгиевича, Чернова Валерия Петровича и Орехова Юрия Ивановича, уроженцев села Большие Яльчики, неоднократных победителей районных и республиканских соревнований по вольной борьбе.

На соревнованиях приняли участие юные борцы из Яльчикского, Канашского, Батыревского, Красноармейского районов, городов Чебоксары и Новочебоксарск.

В упорной борьбе воспитанник тренера Красноармейского ДЮСШ Николаева Исая Анатольевича Абрамов Дмитрий занял первое место. Наградой ему стал музыкальный центр. Поздравляем Диму и его тренера.