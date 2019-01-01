Новости » Аршинова: почти 300 тыс. сирот получат жилье благодаря инициативе Медведева о соцвыплате

В ближайшие годы предстоит обеспечить жильем 280 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Инициатива Главы Правительства и Председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева о возможности введения социальной выплаты на покупку жилья крайне своевременна. Об этом рассказала член Президиума генерального совета Партии, депутат Госдумы Алена Аршинова.

«Разработка программы, направленной на полное решение проблемы с жильем для детей-сирот и прибавка в 2020 году 2,3 млрд рублей из федерального бюджета к уже запланированным на эти цели 7,7 млрд рублей, крайне своевременна и безусловно относятся к позитивным новостям, которых давно ждали дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. В этом году, во многом благодаря «Единой России» по всей стране жильем было обеспечено 26,5 тысяч детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей. Это хорошо, но ведь в ближайшие годы предстоит обеспечить жильем еще 280 000 сирот. Получается, что жилье получили немногим больше 9% от общего числа нуждающихся детей. По Чувашии ситуация примерно такая же – жилье получили 8,5% от общего числа детей-сирот, в очереди на начало декабря - 2 086 детей», - рассказала Аршинова.

Депутат отметила Шумерлинский район и город Шумерля Чувашской республики, где из 40 стоящих на очереди детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей, в этом году жильем уже обеспечены 27 человек, а еще два тендера на приобретение квартир размещены на специализированной площадке.

Напомним, для решения проблемы обеспечения детей-сирот жильем Партия «Единая Россия» и Правительство рассматривают возможность введения социальной выплаты на покупку жилья. Изначально о такой возможности Председатель Партии Д.А. Медведев сказал в ходе проведения приема в общественной приемной «Единой России», затем эта инициатива обсуждалась на совещании Правительства 17 декабря. Эта инициатива касается лиц старше 23 лет, тех, кто имеет семьи, воспитывает детей. Есть ситуации, когда двое сирот поженились, родились дети, они оба имеют по однокомнатной квартире в разных районах, не могут ими никак распорядиться, платят за эти квартиры и снимают трёхкомнатную квартиру.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"