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Новости » В Чувашии вышла книга Геннадия Иванова-Оркова «Чувашский мир Терентия Дверенина»

11:34 18 декабря 2019 г.

 

В Чувашском книжном издательстве увидело свет второе, дополненное, издание книги-альбома Геннадия Иванова-Оркова «Чувашский мир Терентия Дверенина». Впервые оно было опубликовано в 2009 году.

Новинка знакомит читателей не только с творчеством мастера, но и его личностью. Ценители народного творчества узнают об истории, традициях и изготовлении чувашской национальной куклы.

Терентий Парамонович родился в 1919 году в селе Çичĕпÿрт, по русской версии – Сюндюково Мариинско-Посадского района. Он был одним из четверых детей. Этот уголок Чувашии славится живописными ландшафтами, художниками, композиторами, искусствоведами и мудрецами-долгожителями.

«…В своем творчестве Т.П. Дверенин раз за разом пытается воссоздавать уходящий чувашский мир. Только вместо кистей и холстов он выбирает иные инструменты и средства для выражения своей боли и восхищения. Сейчас в историю уходит именно его прошлое, со всем тем, что принадлежало ему, зналось, помнилось и чувствовалось. С родным домом, семьей, работой и войной…» ‒ пишет Геннадий Николаевич о мастере.

Стимулом к творчеству для Терентия Парамоновича стало стремление с помощью своеобразных авторских композиций расширить наши представления о традиционной народной культуре, сохранить в памяти нынешних поколений ее неповторимые черты. На страницах книги-альбома представлены наиболее известные сценки, многофигурные композиции и серии. Красочные фотографии помогают раскрыть творческие секреты мастера, понять конструктивные и художественные особенности фигурок-кукол, одежды, украшений, головных уборов, миниатюрных инструментов, орудий труда, мебели, утвари.

Издание адресовано широкому кругу читателей. Редактор новинки – В.Н. Алексеев, художник – И.Е. Калентьева, фотографии М.А. Костарева, Г.Н. Иванова-Оркова. Тираж – 1000 экземпляров.

 

По материалам Чувашского книжного издательства

 
 
 
Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

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