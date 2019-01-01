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Актуально » В Чувашской Республике проходит Единый информационный день

11:31 18 декабря 2019 г.

 

18 декабря в Чувашии проходит очередной Единый информационный день. Его темы — указы Главы Чувашской Республики Михаила Васильевича Игнатьева от 27 ноября 2019 г. № 139 «О дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики» и от 2 декабря 2019 года № 141 «О дополнительных мерах по укреплению здоровья и содействию физическому развитию детей».

Кроме того, в рамках информационного дня обсудят ход реализации национального проекта «Культура» в республике и изменения в Трудовом кодексе Российской Федерации в части установления гарантий женщинам, работающим в сельской местности.

Дополнительно будут рассмотрены меры по обеспечению пожарной безопасности в местах массового пребывания людей в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздничных мероприятий.

Информационные группы выехали в малые и наиболее отдаленные населенные пункты, где проведут встречи с населением, трудовыми коллективами предприятий и организаций, ответят на актуальные вопросы. Также будет организован прием граждан по личным вопросам.

 

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

Чăвашла

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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