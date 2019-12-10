10 декабря Глава Чувашии Михаил Васильевич Игнатьев провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Обсуждены меры по обеспечению пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей в период проведения новогодних и рождественских праздничных мероприятий.

Как отметил министр образования и молодежной политики Чувашии Сергей Кудряшов, в образовательных организациях республики будет проведено более 600 новогодних и рождественских мероприятий.

Традиционно во всех детских садах в последней декаде декабря проводятся новогодние утренники, выставки поделок, подарков, в школах — представления, концерты, бал-маскарады, дискотеки, благотворительные акции.

Школьники Чувашии также получили приглашения на общероссийскую новогоднюю ёлку в Москве, новогоднюю елку полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, новогоднюю елку Министерства просвещения Российской Федерации.

На базе Чувашского государственного театра оперы и балета 26-27 декабря пройдут республиканские новогодние праздничные представления, в которых примут участие 1,5 тыс. детей из всех муниципальных образований. Школьники посмотрят театрализованное новогоднее представление, примут участие в развлекательной программе и получат новогодний подарок от Главы Чувашской Республики.

По информации заместителя министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Елены Черновой, в республике запланировано проведение более 5 тыс. крупных новогодних и рождественских мероприятий, в которых ожидается участие 800 тыс. человек. В праздничные и каникулярные дни культурно-досуговые учреждения в муниципальных образованиях, муниципальные библиотеки и музеи будут работать. Елена Чернова отметила, что современное оснащение учреждений культуры на селе привлекает все больше посетителей, особенно молодежи.

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Чувашской Республике – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Николай Петров рассказал о ежегодной профилактической операции «Новый год», в рамках которой проверяются места проведения мероприятий с массовым пребыванием детей, места хранения и реализации пиротехнических изделий, организуется дежурство личного состава пожарной охраны.

Михаил Васильевич Игнатьев поручил принять все необходимые меры для обеспечения комплексной безопасности при проведении культурно-зрелищных, спортивных и иных публичных массовых мероприятий. Глава республики призвал обратить особое внимание на строгое соблюдение всех правил безопасности при использовании пиротехнических изделий, и других элементов праздничных мероприятий, которые могут привести к пожару.

Отмечено, что должностные лица несут персональную ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, противопожарного режима и антитеррористической защищенности, своевременное устранение выявленных замечаний.

Кроме того, Глава республики подчеркнул необходимость создания всех условий для активного досуга детей и молодежи в период зимних каникул. Родительские комитеты, попечительские советы должны координировать, регулировать возникающие вопросы.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"