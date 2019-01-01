В четверг, 19 декабря, в Москве состоится ежегодная большая пресс-конференция Президента России Владимира Путина. Опубликован список журналистов, аккредитованных для участия в мероприятии.

Возможность задать вопрос руководителю страны получили представители Национальной телерадиокомпании Чувашии Анжелика Иванова, Андрей Спиридонов и Андрей Шоклев, а также редакций газеты «Советская Чувашия» Игорь Герасимов и газеты «Грани» Дмитрий Новак. Всего на ежегодную пресс-конференцию аккредитовано 1895 представителей российских и иностранных СМИ.

Мероприятие пройдет в Центре международной торговли. Начало - в 12.00.

Прямую трансляцию будут вести телеканалы "Россия-1", "Россия-24", Первый канал, радиостанциях "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". В прямом эфире и на сайте телеканала ОТР будет осуществляться сурдоперевод.