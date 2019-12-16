20 декабря 2019 года в Национальной библиотеке Чувашской Республики (г.Чебоксары, пр. Ленина, д.15, 4 этаж) состоится торжественное мероприятие, посвященное 85-летию образования Союза писателей Чувашии. На этом же мероприятии планируется подведение итогов деятельности Союза профессиональных писателей Чувашской Республики за 2019 год. Начало в 13.00, регистрация – с 12.00.

На данное мероприятие также приглашены чувашские литераторы-представители литературных объединений из регионов компактного проживания чувашского населения — Башкортостана, Татарстана, Самарской, Тюменской, Ульяновской областей.

Справочно:

Союз писателей Чувашии был организован в 1934 году еще до создания Союза писателей СССР. Союз объединил чувашских писателей и журналистов, ранее состоявших в Сообществе писателей Чувашии, существовавшем с 30 июня 1923 года. Само же Сообщество писателей Чувашии было создано на собрании работников Чувашского книжного издательства и сотрудников газеты «Канаш». Устав организации был утвержден 1 июля 1923 года. Учредителями выступили писатели Н. Золотов, Н. Патман, Н. Шубоссинни, С. Хумма, С. Лашман и другие.

Союз писателей Чувашской АССР работал до 1991 года, до своего распада. В 1991 году писатели Чувашии создали несколько организаций. До этого председателями правления Союза писателей Чувашской АССР работали: Н.Ф. Данилов (1934), Д.Д. Данилов (1935), А.Т. Петтоки (1935-1936), М.Д. Шумилов (1937-1939), А.А. Эсхель (1940-1944), И.С. Тукташ (1945-1946), А.А. Эсхель (1946-1950), Л. Я. Агаков (1950-1952), М.Д. Шумилов (1952-1954), А.Ф. Талвир (1954-1958), П.П. Хузангай (1958-1960), А.Е. Алга (1960-1967), Н.С. Дедушкин (1967-1978, А.В. Емельянов (1978-1986), П.В. Афанасьев (1986-1990), Г.В. Краснов (1990-1991), Ф.Г. Агивер (1991-2000). В 2000 году Союз распадается, начинают функционировать три Союза: Союз профессиональных писателей Чувашской Республики (зарегистрирован 16 февраля 2001 г.), Союз чувашских писателей и Союз чувашских писателей «Хурặнташ». Ныне председателем Союза профессиональных писателей Чувашской Республики является Л.И. Михайлова (Филиппова).

28 марта 2019 года на очередном отчетно-выборном Собрании СПП ЧР правление Союза чувашских писателей «Хурặнташ» во главе с председателем Ф.Г. Агивером во имя будущего чувашской литературы выразили готовность объединиться с СПП ЧР. Таким образом, в Чувашской Республике с марта 2019 г. действуют два Союза писателей.

Союз профессиональных писателей Чувашской Республики взял под свое крыло литературные объединения чувашских авторов как в регионах Российской Федерации: «Шевле» из Ульяновской области, «Шуратặл» из Республики Башкортостан, «Сунтал» и «Асамат кӗперӗ» из Республики Татарстан); так и районов Чувашии: им. Н.Янгаса из Красноармейского района Чувашии, «Сурские зори» из Порецкого района.

Для более плодотворной работы Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики выделил СПП ЧР офис в Доме дружбы в г. Чебоксары (ул. Хузангая, д. 20). В распоряжении мастеров слова – конференц-зал, актовый зал и т.д.

Союз профессиональных писателей по праву гордится своими достойными мастерами слова, такими как: Юрий Семендер, Анатолий Кибеч, Хведер Агивер, Порфирий Афанасьев, Валерий Тургай, Раиса Сарби, Светлана Азамат, Николай Григорьев, Денис Гордеев, Аристарх Дмитриев, Николай Максимов, Зоя Романова, Виталий Родионов, Борис Чиндыков, Юрий Артемьев и др.

В последние годы особенно плодотворно работают и вносят огромный вклад в развитие современной чувашской литературы Ангелина Павловская, Василий Сипет, Улькка Эльмен, Лидия Филиппова, Владислав Николаев, Арсений Тарасов, Марина Карягина, Светлана Гордеева, Владимир Левуков, Сергей Павлов, Николай Ларионов, Елена Светлая, Галина Антонова, Зоя Сывлёмби, Лидия Сарине, Николай Дворов, Николай Ижендей, Николай Ишимбай, Геннадий Челпир, Валентина Тарават, Валентин Константинов, Ара Мишши, Станислав Садур, Галина Къмъл, Владимир Рыбкин, Николай Сорокин, Дмитрий Суслин, Елен Нарби, Ольга Васильева, Ольга Австрийская, Владимир Степанов, Владимир Мишшан, Юрий Сан, Лидия Изекеева, Геннадий Эсекел, Николай Жирнов, Владимир Тёвёл и др.

На подходе молодое поколение авторов, литературные творения которых публикуются на страницах единственного литературно-художественного и культурно-просветительского журнала на чувашском языке языке «Тặван Атặл». В их числе: Ольга Австрийская, Ольга Васильева, Екатерина Кошелева, Олеся Михайлова (Игнатьева), Ольга Александрова, Екатерина Устинова, Инесса Шашкина, Андрей Яковлев, Валентина Селенина (Федорова), Ольга Тимофеева, Мальвина Петрова и др.

В составе СПП ЧР - яркие публицисты-литературоведы современности: Атнер Хузангай, Юрий Артемьев, Виталий Родионов, Анатолий Кибеч, Борис Чиндыков, Михаил Краснов, Алексей Леонтьев, Николай Максимов, Геннадий Юмарт, Аркадий Русаков и др.