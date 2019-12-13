Огромный фотоархив, описание ключевых событий Великой Отечественной войны, записи диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана со сводками с фронтов и многие другие материалы будут представлены на официальном сайте празднования 75-летия Победы. Как сообщил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, портал начал работу в четверг.

«75 лет Победы пройдёт красной нитью по всему 2020 году, сегодня начал работу официальный сайт 9мая.рф или MAY9.RU», — сказал представитель Кремля. По его словам, на этом сайте можно черпать всю информацию о 75-летии Победы. «Сайт станет и новостным, и историческим агрегатором, там будет всё о памятных, праздничных, образовательных и иных акциях, которые приурочены к Дню Победы, там будет огромный фотоархив, описание ключевых событий войны, будут собраны все записи Левитана», — перечислил содержание сайта пресс-секретарь главы государства. Он посоветовал следить за обновлениями сайта, поскольку тот будет «находиться в активном состоянии весь год и, возможно, далее».

Пресс-служба Президента РФ уточнила, что MAY9.RU будет «регулярно пополняться актуальными новостями, историко-документальными материалами, информацией о старте новых акций». В пресс-службе также напомнили, что сайт Победы функционирует с 2005-го года, обновляя контент каждый пять лет.

По материалам ТАСС