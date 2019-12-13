АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2019 год
Устав автономного учреждения
Отчет о деятельности редакции и об использовании закреплённого за ним государственного имущества
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Фестиваль спорта прессы Красноармейского района
Прейскурант цен

Новости » Начал работу официальный сайт празднования 75-летия Победы

14:56 16 декабря 2019 г.

 

Начал работу официальный сайт празднования 75-летия Победы

Огромный фотоархив, описание ключевых событий Великой Отечественной войны, записи диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана со сводками с фронтов и многие другие материалы будут представлены на официальном сайте празднования 75-летия Победы. Как сообщил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, портал начал работу в четверг.

 «75 лет Победы пройдёт красной нитью по всему 2020 году, сегодня начал работу официальный сайт 9мая.рф или MAY9.RU», — сказал представитель Кремля. По его словам, на этом сайте можно черпать всю информацию о 75-летии Победы. «Сайт станет и новостным, и историческим агрегатором, там будет всё о памятных, праздничных, образовательных и иных акциях, которые приурочены к Дню Победы, там будет огромный фотоархив, описание ключевых событий войны, будут собраны все записи Левитана», — перечислил содержание сайта пресс-секретарь главы государства. Он посоветовал следить за обновлениями сайта, поскольку тот будет «находиться в активном состоянии весь год и, возможно, далее».

Пресс-служба Президента РФ уточнила, что MAY9.RU будет «регулярно пополняться актуальными новостями, историко-документальными материалами, информацией о старте новых акций». В пресс-службе также напомнили, что сайт Победы функционирует с 2005-го года, обновляя контент каждый пять лет.

По материалам ТАСС

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика