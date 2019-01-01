16 декабря на еженедельном совещании в Доме Правительства обсудили ход исполнения государственных контрактов.

Как сообщил министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики Павел Иванов, по итогам 9 месяцев 2019 года общий объем закупок Чувашской Республики составил 22,1 млрд рублей, что больше показателя аналогичного периода прошлого года на 5,1 млрд рублей.

Объем государственных закупок составил 10,5 млрд рублей. «Несмотря на незначительное снижение доли конкурентных закупок увеличилась бюджетная эффективность от осуществления государственных закупок, которая составила 8,3%, или 747,5 млн рублей», – сообщил министр.

Кроме того, в этом году наблюдается рост объема государственных закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций до 2,3 млрд рублей, тогда как за аналогичный период прошлого года данный показатель составлял 1,7 млрд рублей.

По словам руководителя Минэкономразвития Чувашии, наибольшая доля в структуре закупок приходится на сферу здравоохранения – 54%, отрасль дорожного хозяйства – 17%, строительства – 8%, физической культуры и спорта – 6%, образования – 6%, иные – 9 %.

На совещании особое внимание уделили мерам, которые принимаются государственными заказчиками по фактам нарушения условий контрактов

В настоящее время по контрактам, срок исполнения по которым наступил в 2018 году и за 9 месяцев 2019 года, заказчиками выставлены к уплате неустойки в размере 52,1 млн рублей, в том числе по государственным контрактам – 44,6 млн рублей.

Всего из выставленных неустоек обеспечено поступление в бюджет 44,1 млн рублей, из них по государственным контрактам – 37,5 млн рублей.

«Положительно следует оценить, что оплата по большей части выставленных неустоек осуществлена в досудебном порядке, что говорит о том, что заказчиками в большинстве случаев верно выставляются и рассчитываются суммы взыскиваемых неустоек», – заметил Павел Иванов.

В настоящее время реестр недобросовестных поставщиков, ведение которого на территории Чувашской Республики осуществляется Чувашским УФАС, содержит 95 записей о нарушении своих обязательств 44-я организациями и 14-ю индивидуальными предпринимателями. С начала этого года в него включены сведения о 25 организациях и 9 индивидуальных предпринимателях.

На официальном сайте Минэкономразвития Чувашии в разделе «Федеральная контрактная система» продолжается ведение регионального реестра, содержащего сведения о юридических лицах (индивидуальных предпринимателях), нарушивших условия исполнения контрактов.

«По сравнению с реестром, который ведет УФАС, данный реестр носит информационный характер для заказчиков и позволяет узнать «закупочную историю» поставщика, подрядчика или исполнителя. В связи с чем рекомендуем всем заказчикам пользоваться данным ресурсом», – обозначил руководитель Минэкономразвития Чувашии. Он также заметил, что продолжается работа с заказчиками по недопущению образования просроченной задолженности по оплате перед исполнителями по контрактам. По состоянию на 1 декабря 2019 года задолженность по государственным контрактам отсутствовала.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики