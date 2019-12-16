С 13 по 15 декабря 2019 года активисты ВВПОД «ЮНАРМИЯ» МБОУ «Траковская СОШ» приняли участие в профильной смене на базе АУ Чувашской Республики «Физкультурно-оздоровительный центр «Белые камни» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики. Руководитель команды – преподаватель-организатор ОБЖ – Михаил Голубев.

Для юнармейцев была подготовлена насыщенная и интересная программа. Команда для участия в юнармейских сборах заранее получила домашнее задание: подготовить видео-презентацию на тему: «Наши герои!» и творческий номер, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Юнармейцы активно принимали участие в мастер-классах, конкурсных испытаниях, соревнованиях и играх. В начале юнармейских сборов организован час Мужества с представителями ветеранских организаций, участниками боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе. Федерация лазертага Чувашской Республики для юнармейцев провела игры в лазертаг и гидробол. Студенты Чебоксарского экономико-технологического колледжа провели мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи и выживанию в экстремальных ситуациях. Чебоксарская ОТШ ДОСААФ России организовала показательное выступление и занятие по вязанию морских узлов, Лариса Мышева, учитель физической культуры чебоксарской средней школы № 33 – соревнования по спортивному ориентированию «Лабиринт» и др. Также руководители команд помогали в организации конкурсных испытаний по строевой подготовке, сборке-разборке автомата, соревнований по физической подготовке и т.д.

СПРАВОЧНО. Региональное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Чувашской Республики создано 6 июля 2016 года. Количество участников в движении за год выросло на 16 % от 7900 человек в начале года до 9400 к концу. Количество отрядов увеличилось на 2, в настоящее время в республике действуют 295 отрядов. Местные отделения ЮНАРМИИ действуют во всех 26 муниципалитетах республики.