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Новости » Внесены изменения в Семейный кодекс Российской Федерации

14:15 16 декабря 2019 г.

Федеральным законом № 411-ФЗ от 02 декабря 2019 в статью 54 Семейного кодекса РФ внесены изменения, которые начнут действовать с 13.12.2019.

В частности, пункт 2 указанной статьи дополнен абзацем следующего содержания: «Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры».
Ранее норма закона действовала только при принятии детей в дошкольные учреждения.

Кроме того, аналогичными изменения внесены в статью 67 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

 

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