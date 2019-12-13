Новости » Внесены изменения в Семейный кодекс Российской Федерации

Федеральным законом № 411-ФЗ от 02 декабря 2019 в статью 54 Семейного кодекса РФ внесены изменения, которые начнут действовать с 13.12.2019.

В частности, пункт 2 указанной статьи дополнен абзацем следующего содержания: «Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры».

Ранее норма закона действовала только при принятии детей в дошкольные учреждения.

Кроме того, аналогичными изменения внесены в статью 67 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Прокуратура Красноармейского района

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"