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Новости » С 01 января 2020 увеличатся ставки утилизационного сбора

14:14 16 декабря 2019 г.

За каждое колесное транспортное средство (шасси), каждую самоходную машину, каждый прицеп к ним, ввозимые в Российскую Федерацию или произведенные, изготовленные в Российской Федерации, уплачивается утилизационный сбор в целях обеспечения экологической безопасности, в том числе для защиты здоровья человека и окружающей среды от вредного воздействия эксплуатации транспортных средств, с учетом их технических характеристик и износа.

Данное положение закреплено в ст.24.1 Федерального закона № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления».

С 01 января 2020 года вступит в законную силу постановление Правительства Российской Федерации от 15.11.2019 №1457 «О внесении изменений в перечень видов и категорий колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, а также размеров утилизационного сбора», согласно которому в следующем году увеличится размер коэффициентов, применяемым к базовым ставкам утилизационного сбора. При этом сами ставки в зависимости от категории транспортного средства останутся прежними - 150 и 20 тысяч рублей со ответственности.

Так, повышение от 46% до 145% затронуло коэффициенты, применяемые к легковым автомобилям и микроавтобусам не старше 3-х лет.

Для транспортных средств с объемом двигателя свыше 3500 куб.см. размер утилизационного сбора увеличится большего всего, вместо коэффициента 9.08 будет применен коэффициент 22,25%.

Значительный рост коэффициента отмечается для автобусов с большим объемом двигателя.

Изменения не коснулись размера утилизационного сбора для автомобилей с электродвигателями, автомобилей, ввозимых физическими лицами для личного пользования, а также транспортные средства указанной категории, даты выпуска которых прошло более 3 лет.

 

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