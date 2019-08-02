АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2019 год
Устав автономного учреждения
Отчет о деятельности редакции и об использовании закреплённого за ним государственного имущества
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Фестиваль спорта прессы Красноармейского района
Прейскурант цен

Новости » С 2020 года арбалет и лук отнесены к гражданскому охотничьему оружию

14:12 16 декабря 2019 г.

В соответствии с Федеральным законом от 02.08.2019 №280-ФЗ в действующее законодательство об оружии, а также об охоте и сохранении охотничьих ресурсов, внесены изменения, согласно которым с 30.01.2020 лук и арбалет отнесены к гражданскому охотничьему оружию.

При этом законодатель определил, что лук – это охотничье метательное стрелковое оружие, не имеющее механизмов фиксации упругих элементов в напряженном состоянии и сила дуги которого составляет более 27 кгс, а арбалет – это охотничье метательное стрелковое оружие, имеющее механизмов фиксации упругих элементов в напряженном состоянии и сила дуги которого составляет более 43 кгс.

Указанными изменениями закреплен запрет продажи данного оружия гражданам, не предъявившим разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия и охотничьего билета. Также предусмотрено, что общее количество данного типа оружия на одного гражданина не должно превышать 5 единиц.

Приобретенные лук и арбалет подлежат регистрации в территориальном подразделении Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

 

Прокуратура Красноармейского района Чувашской Республики

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика