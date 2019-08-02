Новости » С 2020 года арбалет и лук отнесены к гражданскому охотничьему оружию

В соответствии с Федеральным законом от 02.08.2019 №280-ФЗ в действующее законодательство об оружии, а также об охоте и сохранении охотничьих ресурсов, внесены изменения, согласно которым с 30.01.2020 лук и арбалет отнесены к гражданскому охотничьему оружию.

При этом законодатель определил, что лук – это охотничье метательное стрелковое оружие, не имеющее механизмов фиксации упругих элементов в напряженном состоянии и сила дуги которого составляет более 27 кгс, а арбалет – это охотничье метательное стрелковое оружие, имеющее механизмов фиксации упругих элементов в напряженном состоянии и сила дуги которого составляет более 43 кгс.

Указанными изменениями закреплен запрет продажи данного оружия гражданам, не предъявившим разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия и охотничьего билета. Также предусмотрено, что общее количество данного типа оружия на одного гражданина не должно превышать 5 единиц.

Приобретенные лук и арбалет подлежат регистрации в территориальном подразделении Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

Прокуратура Красноармейского района Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"