Новости » Обязанность ТСЖ и жилищных кооперативов уведомлять орган государственного жилищного надзора об управлении многоквартирным домом

13 декабря вступают в силу поправки в Жилищный кодексРоссийской Федерации, обязывающие ТСЖ, ЖСК и жилищные кооперативы уведомлять орган ГЖН о начале своей деятельности по управлению МКД:

-если собственники помещений в МКД организуют у себя жилищный кооператив и ТСЖ, то в течение5 рабочих днейпосле регистрации в качестве юридического лица кооператив и товарищество обязаны подать уведомление о начале деятельности по управлению домом в орган государственного жилищного надзора. При этом обязанность сообщать в орган государственного жилищного надзора о выборе такого способа управления многоквартирного дома сохранилась неизменной;

-если жилищный кооператив или ТСЖ заключил договор управления своим МКД с управляющей организацией, то в течение5 рабочих днейс этого момента именно кооператив и товарищество (независимо от действий управляющей компании по включению дома в «свою» лицензию) обязано уведомить орган ГЖН о заключении такого договора управления;

-если управляющая компания расторгает договор с жилищным кооперативом или ТСЖ на управление многоквартирным домом, кооператив и ТСЖ в течение5 рабочих днейуведомляет орган государственного жилищного надзора о новом начале своей деятельности по управлению многоквартирным домом, либо о новом договоре управления с «новой» управляющей компанией. Как и прежде, ТСЖ и кооператив одновременно сообщает об изменении способа управления.

Эта информация нужна органам жилищного надзора для планирования проверок: ведь основанием для включения проверки ТСЖ или кооператива в план на следующий год является, в том числе, истечение года со дня начала управления домом, а эту дату орган государственного жилищного надзора может узнать в уведомлении.

При этом кооперативу и ТСЖ, а также их должностным лицам за неуведомление органа государственного жилищного надзора о начале собственного управления МКД будут привлечены к административной ответственности, предусмотреннойст. 19.7КоАП РФ (непредставление или несвоевременное представление сведений, представление которых предусмотрено законом): это штраф в 300-500 руб. для должностных лиц, и 3000-5000 руб. для организации; наказать можно не позднее трех месяцев после истечения срока подачи уведомления (ч. 1 ст. 4.5КоАП РФ); протокол составит инспектор ГЖИ (п. 69 ч. 2 ст. 28.3КоАП РФ).

Статью 19.7.5.-1КоАП РФ в этом случае применить нельзя: она предполагает наказание лишь за неуведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности.

Между тем и ТСЖ, и жилищный потребительский кооператив (а управлять МКДможетименно потребительский кооператив) относятся, согласноГражданскому кодексуРФ, к некоммерческим корпоративным организациям: они не преследуют извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяют полученную прибыль между участниками. Аследовательно, нельзя отнести их деятельность к предпринимательской (в отличие от деятельности управляющих компаний).

Конкретный порядок уведомления о начале деятельности по управлению МКД должен разработать и утвердить Минстрой России.

Прокуратура Красноармейского района

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"