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Новости » Требования к содержанию автомобильных дорог в зимнее время года

14:11 16 декабря 2019 г.

Разъясняет помощник прокурора Брединского района Кешин А.П.

Под содержанием автомобильной дороги согласно ст.3 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности» понимается комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния, автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения

Статьей 15 указанного закона установлено, что осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения обеспечивается уполномоченными органами местного самоуправления.

Срок устранения снега на улицах и дорогах местного значения (кроме парковых), главных улицах и улицах с жилой застройке составляет не более 6 часов (п.8.1 ГОСТ Р 50597-2017, утвержденный приказом Росстандарта от 26.09.2017 №1245-ст).

Частью 1 ст.12.34 КоАП РФ предусмотрена ответственность за непринятие мер по организации надлежащего содержания автомобильных дорог, установлена ответственность в виде административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц – от 200 до 300 тысяч рублей.

 

Прокуратура Красноармейского района Чувашской Республики

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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