Новости » Вступили в силу изменения в Положение о Федеральной налоговой службе Российской Федерации, предоставляющие дополнительные полномочия налоговым органам

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2019 №1543 внесены изменения в Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 № 506 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе» (далее - Положение).

В соответствии с внесенными изменениями, налоговым органам предоставлены дополнительные полномочия, связанные с осуществлением контроля в сфере организации и проведения лотерей и азартных игр.

Так, в подпункт 5.5.12 Положения, предусматривающий ведение Федеральной налоговой службой единого реестра лотерейных терминалов, признан утратившим силу.

Согласно внесенному дополнению подпункта 6.1 (1) Положения - налоговые органы вправе выполнять действия по совершению сделки, предусмотренные частями 5.1 и 5.2 статьи 6.2 Федерального закона "О лотереях", частями 8.1 и 8.2 статьи 5.1 Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

Таким образом, налоговым органам предоставлены дополнительные полномочия, связанные с осуществлением контроля в сфере организации и проведения лотерей и азартных игр, в частности установление (выявление) доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет», с использованием которых в нарушение требований законодательства осуществляются организация и проведение лотерей (азартных игр).

Изменения законодательства вступили в законную силу с 11 декабря 2019 года.

Прокуратура Красноармейского района Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"