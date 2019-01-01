Новости » Памятка для граждан, уволенных при ликвидации организации, сокращении численности или штата работников организации

14:09 16 декабря 2019 г.
ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!
Трудовой договор с работником может быть расторгнут по инициативе работодателя помимо прочего в случаях:
- ликвидации предприятия (п. 1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ);
- осуществления мероприятий по сокращению численности или штата работников (п.2 ст. 81 ТК РФ).
- Увольнение по основанию, предусмотренному п. 2 ст. 81 ТК РФ, допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья.
- Расторжение трудового договора по сокращению численности или штата работников организации (п. 2 ст. 81) с беременными женщинами, с женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка – инвалида до восемнадцати лет), другими лицами, воспитывающими указанных детей без матери, не допускается (за исключением случаев ликвидации организации) (ст. 261 ТК РФ).
- О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников организации работники предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения (ст. 180 ТК РФ).
- Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним трудовой договор до истечения срока, указанного в части второй настоящей статьи, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего заработка работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении.
- Расторжение трудового договора по п. 2 ст. 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации органа (ст. 373 ТК РФ).
- Работодатель вправе расторгнуть трудовой договор не позднее одного месяца со дня получения мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. В указанный период не засчитываются периоды временной нетрудоспособности работника, пребывания его в отпуске и другие периоды отсутствия работника, когда за ним сохраняется место работы (должность).
- В течение срока предупреждения работник должен выполнять свои трудовые обязанности, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, он может использовать очередной отпуск, если таковой ему полагается.
- Работник имеет право на выбор нового места работы путем прямого обращения к другому работодателю или бесплатно получить государственную услугу содействия в поиске подходящей работы в органах службы занятости.
- При увольнении в связи с сокращением численности или штата работников учитывается преимущественное право на оставление на работе, предусмотренное ст. 179 ТК РФ.
- По желанию работников их увольнение может производиться и по другим основаниям — в связи с переводом работника, с его согласия, к другому работодателю (п. 5 ст. 77 ТК РФ), по собственному желанию (п. 3 ст. 77 ТК РФ) и другим, предусмотренным ТК РФ основаниям, без предоставления льгот, предусмотренным гл. 27 ТК РФ.
- Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора должна производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного федерального закона (ст. 84.1 ТК РФ).
- В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 ТК РФ. По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой.
- По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника.
- Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, в частности, наступает, если заработок не получен в результате задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины увольнения работника (ст. 234 ТК РФ).
Для регистрации в центре занятости Вам понадобятся следующие документы:
- паспорт,
- трудовая книжка (или документы, их заменяющие),
- документы, удостоверяющие профессиональную квалификацию,
- справка о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы. А инвалидам – индивидуальная программа реабилитации.
Пособие по безработице гражданам, уволенным из организаций в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников организации и признанным в установленном порядке безработными, начисляется, начиная с первого дня по истечении периода, в течение которого за ними по последнему месту работы сохраняется средняя заработная плата.
В соответствии со ст. 33 Закона «О занятости населения в РФ» пособие по безработице гражданам, уволенным в связи с ликвидацией предприятия или сокращением численности (штата) работников в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, имевшим в этот период оплачиваемую работу 26 календарных недель, при наличии справки о средней заработной плате начисляется:
в первые три месяца — в размере 75 % их среднего заработка за последние три месяца;
в следующие четыре месяца — в размере 60 %;
в дальнейшем — в размере 45 %.
Каждый период выплаты пособия по безработице не может превышать 12 месяцев в суммарном исчислении в течение 18 календарных месяцев.
В судебном порядке работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольнении — в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки.
За разрешением индивидуального трудового спора о невыплате или неполной выплате заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, он имеет право обратиться в суд в течение одного года со дня установленного срока выплаты указанных сумм, в том числе в случае невыплаты или неполной выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику при увольнении.
Прокуратура Красноармейского района Чувашской Республики
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"