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Новости » Прокурор разъясняет: размер процентов по потребительским кредитам будет ограничен

14:08 16 декабря 2019 г.

С 1 января 2020 года вступают в силу изменения в законодательстве о потребительском кредитовании.

В соответствии с ними банкам и микрофинансовым организациям запрещается начислять проценты по договору потребительского кредитования после того, как они достигнут полуторакратной суммы кредита.

Данный запрет касается не только процентов, начисляемых на базовую сумму кредита, но и неустойки, других договорных мер ответственности, а также платежей за услуги, которые кредитор оказывает за отдельную плату.

Запрет распространяется на договоры потребительского кредита или займа, срок возврата денежных средств по которым не превышает одного года.

Указанное условие должно быть отражено на первой странице договора потребительского кредита (займа) перед таблицей, содержащей индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа).

Отсутствие указанного условия в тексте договора образует в действиях кредитора состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.8 КоАП РФ — нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре (работе, услуге).

О нарушении своих прав потребители финансовых услуг вправе сообщить в органы прокуратуры края, либо обратиться в управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю.

Изменения в Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» и Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» внесены Федеральным законом от 27.12.2018 № 554-ФЗ.

 

Прокуратура Красноармейского района Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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