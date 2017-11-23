Новости » Прокурор разъясняет: обновлен административный регламент осуществления миграционного учёта иностранцев в России

Приказом МВД России от 30.07.2019 № 514 обновлен административный регламент осуществления МВД России миграционного учета иностранцев в России.

Согласно нового регламента, заявителями при осуществлении учета являются, в том числе:

сторона, принимающая иностранца (теперь, в том числе — госорганы, диппредставительства, международные организации);

постоянно или временно проживающий в РФ иностранец, обладающий правом пользования жилым помещением, находящимся в РФ, и подлежащий регистрации по месту жительства;

иностранец, подлежащий постановке на учет по месту пребывания в установленных случаях.

Результат предоставления госуслуги — регистрация иностранца по месту жительства; постановка на учет по месту пребывания.

Регистрация по месту жительства осуществляется подразделением по вопросам миграции, в общем случае, в день подачи заявления о регистрации и необходимых документов.

Проставление отметки о подтверждении выполнения принимающей стороной и иностранным гражданином действий, необходимых для его постановки на учет по месту пребывания, осуществляется подразделением, по вопросам миграции, администрацией гостиницы, МФЦ или почтовым отделением незамедлительно по принятии от заявителя уведомления о прибытии, проверки точности изложенных в нем сведений и наличия необходимых документов.

Утверждены также обновленные формы:

заявления о регистрации иностранца по месту жительства;

уведомления о прибытии иностранца в место пребывания;

отметки о регистрации иностранца по месту жительства и о снятии регистрации;

отметки о подтверждении выполнения действий, необходимых для постановки на учет иностранца по месту пребывания.

Признан утратившим силу приказ МВД России от 23.11.2017 № 881, которым был утвержден ранее действовавший регламент.

Прокуратура Красноармейского района Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"