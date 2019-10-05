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Новости » Прокуратура Красноармейского района направила уголовное дело в отношении жителя района, совершившего преступления против личности

14:04 16 декабря 2019 г.

Прокурором района утверждено обвинительное заключение в отношении 40-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного с применением предметов, используемых в качестве оружия).

По версии следствия, 05.10.2019 в вечернее время, житель д. Вурманкасы И. находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт со своей сожительницей на почве ревности. В ходе ссоры он умышленно нанес ей два удара ножом в брюшную полость, причинив тяжкий вред здоровью.

В ходе следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.


Прокурор района

 

старший советник юстиции                                                               Н.А. Муллин

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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